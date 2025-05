Romagnoli nel post Lazio-Juventus: "Dispiace perché quest’anno in casa abbiamo fatto fatica"

Grazie alla rete mandata in rete dal centrocampista Matias Vecino negli ultimi minuti del secondo tempo, la Lazio è riuscita a concludere il match contro la Juventus con un pareggio. Il punto conquistato oggi ha condotto entrambe le squadre a quota 64, tuttavia, la Roma, a solo un punto di distacco dai due club, dovrà scendere in campo domani per affrontare l'Atalanta, al 3° posto in classifica. In merito all'incontro di oggi si è espresso il difensore centrale Alessio Romagnoli ai microfoni di Lazio Style Channel.

Alessio Romagnoli a Lazio Style Channel

Sull'incontro con la Juventus

Noi tenevamo a vincerla, è stata fondamentale per la lotta Champions. Ora ne abbiamo due difficilissime e ce la giochiamo. Era difficile, loro in dieci difendevano bene. L’importante è che l’abbiamo pareggiata. Se l’avessimo pareggiata prima sarebbe arrivata una vittoria forse, li abbiamo schiacciati all’ultimo. Dispiace perché quest’anno in casa abbiamo fatto fatica.

Sulla mancata vittoria in casa

Credo sia casualità, la partita la facciamo. Capita che c’è un periodo non facile, non so dire la ragione. Non dobbiamo guardare il passato, concentriamoci sull’Inter e sul Lecce.

Sul gol di Matias Vecino

È forte, ha tempismo e lettura per questo la prende sempre lui.

Sulla ragione dietro ai gol all'inizio del secondo tempo

Se l’avessimo saputo non l’avremmo presi tutti questi gol a inizio tempo, non so. Non siamo partiti male il secondo tempo, forse ci siamo schiacciati. Non so che dire sinceramente.

Sul match contro l'Inter