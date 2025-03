Dopo la pesante sconfitta contro l'Inter, match terminato 0-6 a favore del club di Inzaghi, per la rosa biancoceleste è arrivato il momento di gestire una seconda grande caduta, infatti, Bologna-Lazio si è concluso 5-0. La vittoria del club di Italiano ha fatto salire la squadra al 4° posto, superando sia la Juventus che la Lazio, portandosi in zona Champions con un totale di 53 punti, ben 2 di distacco dai biancocelesti. Oltre alla dolorosa sconfitta c'è un terribile dato per il club di Baroni al Renato Dell'Ara.

Fraioli

Bologna-Lazio: l'ultima rete segnata dai biancocelesti

Il match del girone di andata tra la Lazio e il Bologna era terminato 3-0 a favore dei biancocelesti, un risultato molto distante dal 5-0 subito ieri dal club di Baroni. La sconfitta al Renato Dell'Ara non sembra essere una novità, infatti, l'ultima vittoria risale al 2018, merito della rete di Luiz Felipe, mentre il gol in casa del Bologna manca da 5 partite, vale a dire, dalla doppietta di Ciro Immobile nel 2019. Escludendo il pareggio nel 2023, gli ultimi 5 match al Renato Dell'Ara hanno visto la vittoria dei rossoblu, tuttavia, l'ultimo 5-0 subito dai biancocelesti risale all'anno 1958.

