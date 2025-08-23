GdS | Provedel in porta e Castellanos in vantaggio su Dia

Come riporta l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport: Provedel, Marusic, Rovella e Castellanos sono in netto vantaggio su Mandas, Lazzari, Cataldi e Dia

Beniamino Civitelli /
Provedel - Via onefootbal (Photo by Marco Luzzani/Getty Images)
Oggi ci sarà la rifinitura a Formello per sciogliere ogni dubbio in vista della prima trasferta a Como. 

Quattro ruoli in sospeso

Castellanos

Le scelte sulla lista

Nella lista per la prima partita di Serie A sono stati esclusi Isaksen e Gigot.

I tifosi della Lazio

A Como la Lazio potrà contare su circa un migliaio di tifosi al seguito, mentre a settembre riaprirà probabilmente la campagna abbonamenti dopo che sono state staccate 29.163 tessere.

