GdS | Vieri: " La Lazio è piena di buoni giocatori…"

Bobo Vieri ha rilasciato una lunga intervista sulle colonne de La Gazzetta dello Sport in merito all'inizio della nuova stagione di Serie A, che inizierà questo pomeriggio.

Vieri si è così espresso sulla favorita per la vittoria finale del campionato:

Vado contro la logica: il Napoli ha vinto e in teoria sarebbe la squadra da battere, ma oggi, anche prima di completare il mercato, la rosa più completa e profonda di tutta la A è l’Inter. Sono rimasti tutti quelli che quattro mesi hanno battuto il Barcellona in una notte incredibile: ok, poi c’è stata la finale, ma il 5-0 non cancella il valore del gruppo

In merito invece alle squadre subito dietro le big del campionato, l'ex bomber biancoceleste ha così commentato:

Intanto è bello che siano tornati al loro posto sia Sarri che Pioli. La Viola ha Dzeko che porta mentalità e gol, oltre che quella bestia di Kean: mi aspettavo che qualcuno dall’estero comprasse Moise perché è esploso definitivamente. Il Bologna ha Italiano, uno dei migliori in circolazione, e la Lazio è piena di buoni giocatori. Da queste squadre mi aspetto uno scatto Champions. Il Como non è più una sorpresa, ma una realtà: per l’Europa, ma arrivare tra le prime 4 è dura. Anche in fondo alla classifica è una bella bagarre: non sarà facile per nessuno vincere a Pisa, Cremona o Lecce