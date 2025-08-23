GdS | Vieri: " La Lazio è piena di buoni giocatori…"

Bobo Vieri ha rilasciato una lunga intervista sulle colonne de La Gazzetta dello Sport in merito all'inizio della nuova stagione di Serie A

Beniamino Civitelli /
Bobo Vieri - Via onefootball (Photo by Marco Luzzani/Getty Images)
Bobo Vieri - Via onefootball (Photo by Marco Luzzani/Getty Images)

Bobo Vieri ha rilasciato una lunga intervista sulle colonne de La Gazzetta dello Sport in merito all'inizio della nuova stagione di Serie A, che inizierà questo pomeriggio.

CLICCA QUI E SEGUI LAZIOPRESS.IT ANCHE SU INSTAGRAM

Bobo Vieri sulla favorita per lo Scudetto

Vieri si è così espresso sulla favorita per la vittoria finale del campionato: 

Vado contro la logica: il Napoli ha vinto e in teoria sarebbe la squadra da battere, ma oggi, anche prima di completare il mercato, la rosa più completa e profonda di tutta la A è l’Inter. Sono rimasti tutti quelli che quattro mesi hanno battuto il Barcellona in una notte incredibile: ok, poi c’è stata la finale, ma il 5-0 non cancella il valore del gruppo

Le parole di Bobo Vieri sulla Lazio a La Gazzetta dello Sport

In merito invece alle squadre subito dietro le big del campionato, l'ex bomber biancoceleste ha così commentato:

Sarri - Via onefootball (Photo by Alex Livesey/Getty Images)
Sarri - Via onefootball (Photo by Alex Livesey/Getty Images)

Intanto è bello che siano tornati al loro posto sia Sarri che Pioli. La Viola ha Dzeko che porta mentalità e gol, oltre che quella bestia di Kean: mi aspettavo che qualcuno dall’estero comprasse Moise perché è esploso definitivamente. Il Bologna ha Italiano, uno dei migliori in circolazione, e la Lazio è piena di buoni giocatori. Da queste squadre mi aspetto uno scatto Champions. Il Como non è più una sorpresa, ma una realtà: per l’Europa, ma arrivare tra le prime 4 è dura. Anche in fondo alla classifica è una bella bagarre: non sarà facile per nessuno vincere a Pisa, Cremona o Lecce

GdS | Provedel in porta e Castellanos in vantaggio su Dia
Lazio Women | Connolly: "Le aspettative si sono alzate, quest'anno vogliamo…"