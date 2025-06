Pronta una super offerta dal PSG per Gila: la Lazio ha già individuato il sostituto

Un sacrificio è possibile, anzi forse necessario per la Lazio, considerando i mancati introiti dall’Europa su cui la società non potrà contare. Il maggiore indiziato a fare le valigie per consentire di fare cassa è proprio lui, il difensore Gila. Tra le condizioni poste da Sarri per il suo ritorno in biancoceleste c’è, appunto, la garanzia di non smantellare la rosa, di evitare al massimo le cessioni dei big.

Il Psg insiste per Gila

Ma il tecnico toscano sa perfettamente che qualche partenza potrebbe esserci, specie davanti ad offerte che facciano vacillare il club e il giocatore interessato: una di queste proposte irrinunciabili sta per arrivare dal club che ha appena conquistato la Champions. Si tratta del Paris Saint-Germain, pronto a fare sul serio per assicurarsi il centrale spagnolo. Il nome di Gila era finito sul taccuino dei dirigenti francesi già nei mesi scorsi. Oltre al PSG, anche Manchester City e Bayern Monaco hanno monitorato attentamente il calciatore. Mentre inglesi e tedeschi non hanno, almeno per il momento, fatto passi concreti, il PSG si è messo in moto per arrivare al numero 34 biancoceleste. La trattativa è ancora alle battute iniziali, ma come riporta La Gazzetta dello Sport e l’interesse è reale e destinato a manifestarsi in modo concreto. L’offerta che sarà recapitata alla Lazio si aggira sui 35 milioni di euro, una cifra che il club ritiene bassa anche perché, in caso di cessione di Gila, dovrà versare al Real Madrid la metà di quanto incassato (questo l’accordo stipulato con il blancs). Quindi, ci sarà da discutere parecchio prima di arrivare ad un’intesa, ma la strada sembra segnata.

Continua nella prossima pagina