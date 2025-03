Patric su Instagram: "Notte bellissima in un Olimpico pieno d'amore…"

Grande festa nella Capitale sponda biancoceleste con i tifosi della Lazio, che esultano per il passaggio del turno grazie al pareggio maturato ieri all'Olimpico contro il Viktoria Plzen per 1-1 grazie al gol di Romagnoli. Il calendario della squadra di Baroni si complica così ancora di più, ma come ha detto lo stesso mister “questo è solo un onore”, con aprile che sarà denso di scontri diretti in campionato e i due match di Europa League con una trasferta molto dispendiosa come la Norvegia.

Il messaggio di Patric

Ieri è tornato a giocare titolare uno dei vice-capitani di questa squadra, Gabarron Patric, che torna a calcare l'erba dello Stadio Olimpico dopo un lungo stop. Il difensore biancoceleste ha affiancato il goleador del momento, Alessio Romagnoli, nel compito di proteggere la porta di Provedel e lo abbiamo visto in entusiasti festeggiamenti al gol del suo compagno perché come da lui stesso rivelato in zona mista: “gli avevo detto io di andare sul primo palo”.

Questo il messaggio di Gabarron Patric sul suo profilo Instagram:

Una notte bellissima in un Olimpico pieno di amore: felici per il passaggio del turno, ora testa al campionato 💪🏼🦅

Il post di Patric