Torino: divorzio tra Marco Baroni e Del Rosso, crisi nel reparto difensivo del Toro

Dopo il divorzio con la Lazio, il tecnico Marco Baroni ha trovato una nuova possibilità di crescita e per dimostrare il suo talento con il Torino, infatti, il Presidente Urbano Cairo, in seguito alla chiusura dei rapporti con l'ex allenatore Paolo Vanoli, ha scelto di affidarsi al mister toscano per riportare in alto la sua squadra. Inoltre, Baroni non è l'unico ad essersi trasferito in un altro club di Serie A, infatti, anche il suo staff è passato dalle aquile al Toro, tuttavia, da quanto dichiarato da Michele Criscitiello sulla piattaforma X, il vice Del Rosso é tornato al Lecce come vice di Di Francesco.

Michele Criscitiello su X

Baroni perde un pezzo importante del suo staff. Il vice Del Rosso torna al Lecce come vice di Di Francesco. Particolare da non trascurare. La fase difensiva era merito del lavoro del vice. Cairo subisce un danno non indifferente. Criscitiello - X

Nella successiva il calendario del Toro nella stagione 25/26