Mondiale per Club: le gare in programma oggi, 21 giugno. Un'italiana in campo

Il Mondiale per Club entra sempre più nel vivo, le squadre sono impegnate nella seconda gara valida per la fase a gironi e molti risultati potrebbero già risuonare come verdetti fatali. Nella serata di ieri, il Benfica ha trionfato per 6-0 contro l'Auckland, mentre il Flamengo a sorpresa ha sconfitto il Chelsea, campione in carica della Conference League, per 3-1 complice anche il cartellino rosso diretto rimediato da Jackson al 68'. Nella notte, invece, l'ES Tunis si è imposto sul Los Angeles FC per 0-1, mentre il Bayern Monaco ha sconfitto il Boca Juniors per 2-1.

Le gare in programma in serata

Oggi, 21 giugno, alle 18:00 aprirà il programma Mamelodi Sundowns-Borussia Dortmund, valida per la seconda gara del Gruppo F. Alle 20.00 toccherà poi a Inter-Urawa Reds. La squadra di Chivu è chiamata a rialzarsi dopo il pareggio contro il Monterrey nella prima partita e la gara è già delicatissima in ottica qualificazione con i nerazzurri che non possono più sbagliare.

Le partite della notte

Chivu - Via onefootball (Photo by Buda Mendes/Getty Images)

Nella nottata fra il 21 ed il 22 giugno ci sono le due gare che completeranno le situazioni dei gironi F ed E. A mezzanotte Fluminense e Ulsan HD risponderanno al risultato maturato fra Mamelodi Sundowns e Borussia Dortmund; mentre alle 03.00 sarà il turno di River Plate e Monterrey, che si trovano nello stesso girone dell'Inter. A partire da lunedì inizierà l'ultima tornata di partite e da sabato 28 si darà il via alla fase ad eliminazione diretta che partirà dagli ottavi di finale.