Lazio Women, Grassadonia: "Derby gara importante, dovremo..."

Attesa per la semifinale

Da un derby all’altro: è giornata di vigilia in casa Lazio Women. Le biancocelesti affronteranno la Roma nella semifinale della Women’s Cup, in programma martedì alle 20:30 allo stadio Romeo Menti di Castellammare di Stabia.

Le parole dell’allenatore

Ai canali ufficiali del club, l’allenatore Gianluca Grassadonia ha introdotto l’incontro, tracciando anche un bilancio sulla preparazione della squadra in vista della delicata sfida contro le giallorosse.

L’abbiamo preparata come al solito, con grande serenità. Sappiamo che è una partita tanto importante, è una semifinale. C’è tanto desiderio di arrivare in finale, affrontiamo una squadra forte e lo sappiamo. Viene da una buona prestazione in Portogallo, ha meritatamente passato il turno e ripeto è una gara che dobbiamo giocarci a testa alta con la consapevolezza di non essere inferiori.

Come si prepara il derby? Abbiamo fatto una settimana serena, la squadra matura ogni giorno di più. Dobbiamo fare la partita che abbiamo sempre fatto, di giocarci la partita quando arriva la palla. È una squadra che ha tante risorse anche la Roma, ma sappiamo cosa dobbiamo fare.

La Roma è una squadra abituata a giocare, consolidata negli anni e che ha vinto anche tanto. Noi da questo punto di vista dobbiamo essere bravi a rispettarle, ma consapevoli che non ci sono partite impossibili. Dobbiamo dare risposte a noi stessi e non vediamo l’ora che sia domani.

Se vogliamo alzare l’asticella dobbiamo abituarci a un certo tipo di partite. Per noi è anche un test mentale notevole e quindi siamo curiosi di capire come reagirà la squadra. La settimana è stata ottima, la squadra è consapevole di non essere inferiore. Ce la giocheremo a viso aperto.