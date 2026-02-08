La moviola di Juventus-Lazio: Guida fa discutere, ma non influisce

La Lazio affronta la Juventus nel posticipo della ventiquattresima giornata di Serie A Enilive. Una sfida combattuta, finita con il risultato di 2-2, agguantato dai bianconeri all'ultimo respiro. Di seguito gli episodi più rilevanti della sfida e l'analisi delle scelte arbitrali di Marco Guida.

La designazione arbitrale

Arbitro: Guida (sez. Torre Annunziata)

Assistenti: Peretti-Bindoni

IV uomo: Marchetti

Var: Mazzoleni

Avar: Maresca

La gestione dei cartellini in Juventus-Lazio

Coadiuvato dagli assistenti Peretti e Bindoni, con Marchetti IV uomo, e con Mazzoleni al VAR e Maresca all'AVAR, il fischietto di Torre Annunziata ha ammonito nel corso del match tra Juventus e Lazio: Taylor al 33'; Romagnoli all'81'.

I casi di moviola nel primo tempo

Contatto dubbio tra Gila-Cabal e gol annullato a Koopmeiners

Situazione al limite al 26' quando Cabal entra in area, scarica la sfera, e viene steso da Gila in scivolata e in ritardo. Nella prosecuzione dell'azione la Juve segna il gol del vantaggio, giustamente annullato per il fuorigioco attivo di Thuram, che impatta sulla traiettoria del tiro di Koopmeiners. Guida a gioco fermo non viene richiamato all'OFR per rivedere l'episodio, tra le proteste bianconere. Un episodio controverso che ha fatto accendere molte polemiche.

Ammonito Taylor

La prima sanzione della gara la subisce Taylor al 33' per un fallo da SPA ai danni di Mckennie, fermando un'azione potenzialmente pericolosa per gli avversari.

Il secondo tempo

Mancato fallo a favore della Lazio

Ostruzionismo di Bremer su Maldini, che cade a terra anche per un intervento di Locatelli. Pochi minuti dopo l'attaccante viene ripreso sanguinante in testa, tanto da dover essere obbligato ad uscire al 67' per essere medicato.

Cartellino giallo

Seconda ammonizione del match ricevuta da Alessio Romagnoli per un contatto con Kakulu. Il centrale, già diffidato, salterà la prossima sfida contro l'Atalanta.

Secondo gol annullato alla Juventus

Altra rete annullata alla Vecchia Signora nel giro dei 90 minuti regolamentari: McKennie all'81', in netta posizione di fuorigioco, segna di tacco la rete del possibile 2-2, approfittando del cross di Kalulu. Corretto anche in questa occasione annullare il gol.