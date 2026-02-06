Piscedda risponde a Fabiani: “Bisogna studiare un po’. Basta vedere la sua storia…”

Dopo l‘attacco del direttore sportivo Angelo Fabiani in conferenza stampa a Massimo Piscedda, per delle parole dette nei giorni scorsi in radio. Sulle frequenze di Radio Laziale é intervenuto l’ex calciatore biancoceleste per rispondere al direttore sportivo.



Le parole di Massimo Piscedda a Rado Laziale

Io capopopolo non lo sono mai stato. Maggiordomo é un termine nobile perché é quello che amministra la casa nobiliare io intendevo così. L‘unica parolina che mi dà fastidio é “imbrogliare”. Andiamo alla scheda tecnica alla mia storia e chi ha parlato della mia storia. Io ho fatto 300 partite nei professionisti, mi dispiace che abbia reagito in quel modo quando si dice che devo accendere il cervello quella é un’offesa perché il mio cervello funziona anche meglio di lui in alcune cose.

Scheda tecnica?

Sarà sulla mia carriera ma oltre alla scheda ci sono le storie che ti corrono dietro andate a vedere la storia sua e internet ti dice tutto. A me ha dato fastidio la parola imbrogliare di solito chi lo dice lo fa ho sempre onorato questo sport. Capopopolo non l’ho mai fatto. Se qualcuno pensa male vuol dire che ha fatto male. Il maggiordomo ha un suo valore, bisogna studiare un po‘ di storia ma anche io nutro affetto per lui.

Ha senso presentarsi e fare sfoghi del genere?

Non ha senso citarmi. Che confronto dobbiamo fare io sono un tecnico loro lato amministritativo. Non me l’aspettavo qualcuno gli ha riportato evidentemente ha riportato male oppure alzi il telefono e io poi glielo spiego. Non faccio nomi e parlo in generale il paradosso é che martedì mattina farò due ore di lezione ai nuovi direttori sportivi e gli parlerò del maggiordomo.

Momento Lazio