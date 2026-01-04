Lazio-Napoli, Conte in conferenza: "Abbiamo fatto una partita di altissimo livello"

L'allenatore del Napoli, Antonio Conte, è intervenuto ai microfoni della conferenza stampa per commentare Lazio-Napoli.

La mia risposta “finalmente” presuppone che proviamo delle situazione tecnico-tattiche. Amir è uno dei tanti calciatori che abbiamo, deve essere più convinto. Qualcosa doveva arrivare come frutto del lavoro. Oggi sono molto contento della prestazione, di alto livello. Giocare in casa della Lazio è difficile per tutti. Abbiamo preso il gioco in mano e penso che abbiamo fatto una partita di alta qualità e pulizia tecnica. A volte manca quel cinismo, ma sono molto contento. Dobbiamo continuare su questa strada. Ci stiamo togliendo soddisfazioni, la Supercoppa non la vinci a caso.