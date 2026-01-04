Lazio-Raspadori: il giocatore potrebbe avvicinarsi improvvisamente

Il calciomercato della Lazio si muove e non poco. Tanti i contatti che vedono protagonisti i biancocelesti sia in uscita che in entrata. Un nome che sta prendendo quota nelle ultimissime ore è Giacomo Raspadori dell'Atletico Madrid. La squadra di Sarri cerca una punta che può sostituire il partente Castellanos, volato a Londra ( al West Ham ) per una cifra che sfiora i 30 milioni di euro. Secondo quanto riportato pochi istanti fa da Sky, la Lazio potrebbe trovare l'affondo decisivo per Raspadori.

I dettagli

Molti i club interessati a Giacomo Raspadori. La Roma sembrava il club più vicino al suo acquisto con un accordo trovato tra club giallorosso ed Atletico Madrid, si trattava infatti di un prestito oneroso con diritto di riscatto, legato anche alla qualificazione dei giallorossi alla prossima Champions League. L'unico tassello mancante era la volontà del giocatore, tutta da valutare. Gli altri club interessati sono Napoli ed Atalanta con ovviamente la Lazio già citata. Come riportato da Sky, la società biancoceleste potrebbe scattare tra le favorite per l'acquisto di Raspadori, essendo l'unica che potrebbe offrire all'Atletico Madrid un acquisto a titolo definitivo immediato e dando la possibilità al calciatore di giocare titolare nel 4-3-3 di Maurizio Sarri. Le prossime ore sveleranno la concreta volontà della Lazio nel puntare o meno su Raspadori.

I numeri di Raspadori

Attaccante classe 2000, brevilineo, veloce con un'ottima tecnica e che può giocare sia come prima punta pura che come esterno. La sua duttilità piace a Maurizio Sarri che lo vede perfetto nel suo 4-3-3. Tre anni al Sassuolo dove è sbocciato giocando 76 partite e segnando 18 gol poi l'esperienza a Napoli dove ha iniziato ad alzare importanti trofei, compresi due scudetti giocando 88 partite con 13 reti segnate.