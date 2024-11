Dele-Bashiru parla di Lazio, Baroni, ruolo e nazionale

Dele-Bashiru è sicuramente un acquisto azzeccato dalla coppia Lotito-Fabiani. Un giovane interessante che si sta già affermando positivamente alla sua prima esperienza nel calcio italiano. Il calciatore della Lazio sembra aver saltato il famoso periodo di ambientamento e con le sue qualità, corsa e forza fisica, sta mostrando la sua importanza, sopratutto in prospettiva considerando i grandi margini di crescita. Baroni ha sempre parlato molto bene del nigeriano dandogli grande fiducia. Quest'ultimo ha rilasciato delle dichiarazioni importanti a Football Fans Tribe.

In questa stagione sto cercando di migliorarmi tatticamente, soprattutto sulla fase difensiva. Credo che posso farlo. Sto imparando l’italiano, piano piano riuscirò a perfezionarlo. Il ruolo dove mi trovo meglio? Centrocampista offensivo, non proprio il numero 10, ma come mezzala con un mediano che sta più dietro, lì è dove mi trovo meglio. Fino a qui è stato un po’ uno ‘stop and start’ per me, ma credo che Baroni stia cercando di farmi abituare alla Serie A e alle nuove sfide che mi aspettano. Credo mi stia aiutando a migliorare ogni giorni, mi spingono a essere sempre migliore. Questo mi piace e mi fa bene. Con il continuo della stagione giocando sempre più partite avrò sempre più esperienza.