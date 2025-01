CONFERENZA ALGUACIL - "Non siamo ancora pronti per giocare queste gare. La Lazio..."

Termina l'incontro di Europa League tra Lazio e Real Sociedad con il risultato di 3-1. Gila, Zaccagni e Castellanos condannano gli spagnoli conducendo il successo biancoceleste che consolida la più che positiva classifica europea.

Al termine della gara, il tecnico degli spagnoli Imanol Alguacil ha commentato il la sconfitta in conferenza stampa.

Condanno decisamente quanto accaduto ieri ai nostri tifosi, è la seconda volta che subiamo un attaco simile. Spero che i due feriti gravi possano riprendersi presto. La gara di stasera passa in secono piano dopo tutto ciò.

Abbiamo inziato male fin dall'inzio della gara. Non siamo ancora pronti per giocare queste gare, non siamo mai riuscire a concretizzare. Spero sia solo un incidente di percorso. Il calcio d'elite è così, bisogna stare attenti a tutto. Dò valora comunque al risultato, che sarebbe potuto essere più ampio, invece tutto sommato ci deve dare la voglia di andare avanti. Dobbiamo migliorare la fase difesa, abbiamo molta difficoltà sui calci piazzati. Abbiamo affrontato una squadra che non è un caso se si trova dove sta, sia in campionato che in Europa League. Questa squadra ha un gande margine di miglioramento, ma questa sera la partita è stata un disastro. Possiamo comunque passare il turno vincendo la prossima gara contro il Paok.

Lazio in finale? Manca ancora molto, la squadra di Baroni ha meritato di vincere. Stanno facendo una grande stagione e merita di stare dove sta. a lroo velocità oggi ci ha messo in difficoltà, ma ora è il momento di sfruttare quanto a disposizione e lavorare tanto per migliorare. Oggi, devo dire, eravamo molto lontani dalla condizione fisica dei biancocelesti.

Siamo comunque vivi nelle tre competizioni, stasera avremmo potuto fare meglio, ma forse a inizio stagione nessuno si sarebbe aspettato quanto stiamo facendo.