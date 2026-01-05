Open VAR, De Marco fa chiarezza su Atalanta-Roma: corrette le decisioni su Scalvini e Scamacca

Durante l’analisi degli episodi arbitrali a Open VAR, il programma in onda su DAZN, è intervenuto Andrea De Marco, ex arbitro e responsabile dei rapporti istituzionali della CAN A e B, per commentare quanto accaduto nel corso di Atalanta-Roma.

In particolare, De Marco si è soffermato sul gol di Scalvini, molto discusso dai tifosi giallorossi, e sulla rete annullata a Gianluca Scamacca.

Sul gol dell’Atalanta, l’ex fischietto ha spiegato:

È stata fatta un’analisi molto accurata, vanno fatti i complimenti al VAR Maresca e all’AVAR Di Paolo. C’erano due aspetti da valutare: prima l’eventuale tocco di mano di Scalvini, che avrebbe portato all’annullamento del gol. Dalle immagini non emerge alcuna evidenza di un contatto con il braccio. Successivamente si analizza il contatto con il portiere: il calciatore dell’Atalanta colpisce prima il pallone e solo dopo, per dinamica, entra in contatto con l’estremo difensore. La decisione finale è corretta.

Chiarezza anche sull’episodio che ha portato all’annullamento del gol di Scamacca: