Asse Lazio–Torino: dialoghi per uno scambio tra portieri

Le due società valutano l’ipotesi di un cambio tra portieri

Matteo Ischiboni /
Sono in corso contatti tra la Lazio e il Torino per un possibile scambio di portieri. Sul tavolo c’è l’ipotesi che coinvolge Mandas e Israel.

L’operazione, qualora dovesse andare in porto, porterebbe Mandas in maglia granata e Israel nella Capitale, offrendo a entrambe le squadre una soluzione alternativa tra i pali in vista della seconda parte di stagione.

A riportare l’indiscrezione è Gianluca Di Marzio, che sottolinea come i dialoghi siano avviati, ma ancora in fase esplorativa. Restano da definire formula e dettagli economici prima di un’eventuale accelerata.

