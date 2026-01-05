Caicedo: “Sarri va aiutato, alla Lazio servono più leader e qualità”

Intervenuto nel corso di Lazialità, in onda ogni lunedì su T9 (canale 17 del digitale terrestre) e condotto da Guido De Angelis, Felipe Caicedo ha analizzato senza filtri il momento della Lazio, toccando numerosi temi legati al presente e al passato biancoceleste.

Secondo Caicedo, la squadra sta attraversando una fase delicata e ha bisogno di rinforzi concreti:

“Sarri va aiutato, la squadra è in difficoltà. Una società che vuole lottare per l’Europa deve avere una rosa più ampia e più forte. Speriamo che in questi giorni possano arrivare altri giocatori”.

Guardando al confronto imminente con la Fiorentina, l’ex attaccante ha sottolineato come, rispetto al passato, si sia persa qualità e identità:

“Rispetto alla mia Lazio si è persa qualità. Forse manca anche un po’ di spirito e di figure importanti come Radu e Lulic, che ti facevano capire cosa fosse la lazialità. Probabilmente oggi l’unico è Cataldi”.

Caicedo ha poi ricordato quanto fosse ricca di leader la Lazio dei suoi anni, citando giocatori come Lucas Leiva, Parolo e Immobile. Proprio su Sarri ha aggiunto:

“Ha le sue idee e fa fatica a cambiarle, ma questo modo di giocare sarebbe stato ideale per me. In questa Lazio probabilmente avrei giocato”.

Spazio anche a un momento personale e toccante, legato alla scomparsa di Mario Pineida:

“Giocava con me da tantissimo tempo, era come un fratello. Questa vicenda mi ha colpito profondamente e da quel momento ho deciso di dire basta con il calcio”.

Parlando di attaccanti, Caicedo ha commentato l’addio di Castellanos:

“È un attaccante forte, se è stato pagato 30 milioni un motivo c’è. Forse non c’è stato il feeling giusto alla Lazio, e poi essere l’attaccante dopo Immobile non è facile”.

Su Ciro Immobile e Simone Inzaghi, Caicedo ha speso parole di grande affetto:

“Ciro voleva sempre giocare, ogni tanto lo mandavo a quel paese, ma gli voglio davvero bene. Inzaghi era l’attore principale di quella Lazio: un allenatore bravissimo, il numero uno nella gestione del gruppo”.

Impossibile non citare anche Luis Alberto e Milinkovic Savic

“Luis Alberto è un fantasista puro, vede cose che nessun altro vede. Milinković è completo, il calciatore ideale: Sergej era impressionante, vinceva le partite da solo”.

Caicedo ha ricordato anche Pedro Neto, già allora considerato un talento fuori dal comune, e ha raccontato l’emozione del ritorno all’Olimpico:

“La Lazio e l’Olimpico sono casa mia. Non venivo qui da quattro anni, è stata una sensazione incredibile. La lazialità ti entra dentro”.

Non sono mancati i ricordi più iconici, come i gol in “Zona Caicedo”, quello al 98’ contro il Cagliari e la rete nel derby vinto 3-0, definita la partita più completa della sua carriera. Ampio spazio anche alla stagione 2019-2020 e alla finale di Coppa Italia contro l’Atalanta, definita “una notte magica”.

In chiusura, un messaggio chiaro e carico di sentimento: