Roma-Napoli 0-1, Conte vince e per i giallorossi si allontana il profumo dello scudetto

Ore 20.45 stadio Olimpico di Roma e una sfida di alta quota tra la Roma e il Napoli. I giallorossi vorrebbero difendere il primo posto dopo il sorpasso del Milan ( che si è conquistato tre punti ieri sera nella complicata gara contro la Lazio ) mentre i partenopei devono spingere per legittimare il tricolore che indossano sul petto.

Un match sicuramente combattuto ma che ha visto una supremazia chiara e netta, quella del Napoli di Antonio Conte. Dall'altra parte gli uomini di Gasperini che scendono di posizioni in classifica e forse capiscono che il sogno citato dal loro allenatore e dal noto folklore della tifoseria, è solo pura utopia che non deve diventare illusione per alimentare ulteriori delusioni nell'ambiente di Trigoria. Il Napoli vince 1-0 grazie alla bella rete di David Neres nel primo tempo.

Il match

A fare la voce grossa è una squadra: il Napoli. Fin dalle prime battute si vede la differenza in campo con una Roma che fa il possibile per mettere in difficoltà gli avversari, spesso con azioni rugbistiche a guadagnare solo campo per tenere il Napoli lontano dalle parti di Svilar. Al minuto 36 il risultato cambia: Hojlund lancia Neres in una difesa bucata e il numero 7 del Napoli sigla con freddezza il gol del vantaggio.

Nel secondo tempo la squadra di Conte capisce che basta poco per portare a casa i tre punti, ovvero coprirsi, controllare e non correre rischi davanti ad un avversario che spesso cerca di buttare palle in avanti in modo sconfusionato. Al minuto 89 la fortuna che ha sempre accompagnato Gasperini ed i suoi si stava di nuovo palesando, Baldanzi prova un tiro da una ventina di metri ma Milinkovic Savic para bene con la mano aperta.

Le rispettive classifiche

Il Napoli vince, tre punti non d'oro ma di platino. Valgono il primo posto a pari punti con il Milan, la quota è 28. Esce con il sorriso Antonio Conte che finalmente vince con una prestazione convincente ai massimi livelli.

Serata consapevolezza per la squadra di Gasperini che fa la voce grossa con le piccole ma con squadre più serie incassa sconfitte o vittorie frutto per lo più della fortuna. I punti sono 27 e la posizione è la quarta.