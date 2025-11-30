Il Ds del Napoli Manna chiude ad Insigne: "Li siamo coperti"

Un nome caldo in casa Lazio è quello di Lorenzo Insigne. Il calciatore napoletano è entrato nei radar biancocelesti da mesi e con le problematiche legate al calciomercato dalle parti di Formello, potrebbe essere una buona occasione a saldo zero. Sopratutto perchè l'esterno ha già lavorato con Maurizio Sarri.

Negli ultimi giorni oltre all'interesse della Lazio si era parlato anche dell'ipotesi Napoli, un ritorno romantico per Insigne. Oggi però, poco prima del fischio iniziale tra Roma e Napoli ha parlato il direttore sportivo del club azzurro, Giovanni Manna, sul calciomercato e anche sulla voce legata ad Insigne.

Le parole del ds Manna

Insigne? Ora siamo coperti. Calciomercato? Valuteremo opportunità.

Queste le parole del direttore sportivo del Napoli. Poche parole ma nette e che chiudono la porta ad un ipotetico ritorno di Lorenzo Insigne. Da qui l'ipotesi Lazio che prende sempre più forma, sopratutto dopo le ultime novità degli ultimi giorni che parlano di un avvicinamento importante tra il club capitolino e il giocatore napoletano.

L'esperienza di Insigne al Napoli

Per Lorenzo Insigne ben 10 stagioni con la maglia del Napoli. Il sogno di un bambino tifoso che finisce per indossare la casacca che rappresenta la sua fede calcistica. Nelle sue stagioni in serie A con il Napoli l'esterno ha collezionato ben 336 presenze segnando 96 reti.I trofei invece vinti sono 3 ( 2 coppe Italia e una supercoppa italiana ) .