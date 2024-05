Goldoni: "Calcio considerato uno sport maschile, spesso giudicate dai genitori stessi"

Eleonora Goldoni, calciatrice della Lazio woman e protagonista di una grande stagione con la maglia biancoceleste, è stata intervistata dai microfoni di “Radio Radio”.

“Ho iniziato a fare sport veramente piccolissima a 5-6 anni, quando ancora il calcio femminile non era considerato uno sport al femminile, tant’è che la mamma ha sempre cercato di portarmi verso altre attività sportive, il cuore andava lì, andava verso quel pallone. Già mio papà giocava da quando io ero piccolina, mio fratello più grande anche, per me è stato proprio naturale desiderare fare questo, desiderare diventare una calciatrice. Penso che lo sport sia veramente un parallelo ad una scuola di vita. Lo sport insegna a vivere. Io ho avuto la grande fortuna e ho attualmente la fortuna di poter praticare sport e rendermi conto come tante situazioni in campo io me le porto extra campo. Diventa un sinonimo di disciplina, diventa sinonimo di adattamento, di lezione anche per quello che è il gioco di squadra, perché comunque ci sono tantissime dinamiche che ruotano intorno ad uno sport che poi ci si riporta nella vita di tutti i giorni. Per me lo sport è una lezione, è una lezione costante.