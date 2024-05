Immobile suona la carica: "Non sottovalutiamo il Sassuolo"

Il capitano della Lazio, Ciro Immobile, è stato intervistato durante l'evento EA7 World Legends Padel Tour, che si sta tenendo in questi giorni a Roma. Dopo le dichiarazioni di ieri davanti ai giornalisti presenti Ciro Immobile ha oggi parlato a margine dell'evento ai microfoni di Radio Tv Serie A.

"Il pareggio dell'Inter? Potevamo sfruttare un po' il momento della loro festa che ci ha lasciato un po' di campo, potevamo sfruttare meglio le occasioni, però poi se vai a vedere il risultato finale può essere anche giusto perché eravamo pur sempre in casa dei campioni d'Italia. Il rammarico c'è, però porti a casa un punto che ci teniamo stretto. Ci siamo ripresi anche un po' in campionato e riusciti a fare tanti risultati utili importanti, la base da cui ripartire il prossimo anno".

"Mai sottovalutare l'avversario, mi ricordo che in passato perdemmo contro un Chievo già retrocesso in casa, non è nemmeno bello finire con un risultato negativo davanti alla nostra gente, sarebbe bello invece salutarsi con una vittoria e il raggiungimento dell'Europa League".