Di Marzio: "Dia ha accettato la Lazio, ecco quando firmerà…"

Ieri a margine della conferenza stampa di presentazione di quattro nuovi acquisti del mercato estivo: Tchaouna, Nuno Tavares, Castrovilli e Dele-Bashiru; il direttore sportivo Fabiani si è fermato a rispondere ad alcune domande dei giornalisti presenti in sala dicendosi fiducioso di chiudere l'accordo per Dia nelle successive 24-48 ore. Nel pomeriggio ai microfoni di RadioRadio lo stesso diesse aveva affermato che i procuratori dell'attaccante senegalese avevano chiesto 24h di tempo per valutare l'offerta.

Dia alla Lazio: il giorno della firma

Come riportato poco fa dall'esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, Boulaye Dia ha accettato la proposta offertagli dalla Lazio durante l'incontro tenutosi in questa nottata appena trascorsa con i suoi agenti e domani sarà il giorno della firma sul contratto per mettere tutto nero su bianco e dare ufficialmente il via alla nuova avventura in biancoceleste dell'attaccante senegalese.

La Lazio si regala così un centravanti di ruolo che si giocherà il posto con il Taty Castellanos, probabile vedere a questo punto Noslin agire sulle fasce o come jolly offensivo.

Dia è reduce da una doppietta cui va sommato il penalty realizzato durante la lotteria dei rigori nella sfida del Primo Turno di Coppa Italia tra Salernitana e Spezia. Partita molto complicata per l'attaccante senegalese che ha giocato con i fischi dell'Arechi. Non sono mancate in occasione dei gol delle esultanze polemiche verso la tifoseria

Concluso l'affare per Dia la Lazio si concentrerà molto probabilmente su Michael Folorunsho in rottura con il Napoli e che ha dato la priorità alla Lazio, sua squadra del cuore.

Il post su X di Gianluca Di Marzio