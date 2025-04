Lazio, quando la difesa segna: i numeri dei difensori goleador

Un pari che serve a poco, quello conquistato da Lazio e Roma nella stracittadina andata in scena ieri sera all'Olimpico di Roma. Un rallentamento verso la corsa al quarto posto per entrambe le squadre. Alla rete al 46' del numero 13 di Baroni, Alessio Romagnoli, ha risposto Soulé a venti minuti dalla fine del match.

Roma sottotono ma la Lazio non ne approfitta: Ranieri resta imbattuto nei suoi derby

Un risultato che lascia l'amaro in bocca per la prova convincente dalla Lazio, dopo il ko contro il Bodo/Glimt, e per non aver sfruttato la prestazione passiva della Roma nel primo tempo e salvata nella maggior parte delle occasioni goal create dai biancocelesti dal portiere Svilar, MVP del match. La scia positiva di Ranieri continua anche nel suo ultimo derby in carriera: il tecnico ex Cagliari, che non perde in Serie A dal 15 dicembre scorso con la Roma, rimane quindi imbattuto contro la Lazio, conquistando cinque vittorie e un pareggio in sei derby sulla panchina giallorossa.

I difensori goleador

Secondo quanto riportato nell'edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport”, con la rete di Alessio Romagnoli al 46' del secondo tempo nel derby capitolino contro la Roma, la squadra di Marco Baroni raggiunge così quota 10 goal in stagione grazie ai propri difensori: 4 Marusic, 2 Romagnoli, 2 Gigot, 1 Gila e 1 Patric. 10 reti siglate da difensori, pari al Cagliari. Solo l'Inter ha fatto di meglio con 14 reti totali firmate dai propri difensori.