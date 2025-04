Lazio-Roma, la sblocca il giocatore-tifoso. Contro il Bodo servirà questa versione-derby

Dopo la pesante sconfitta contro il Bodo/Glimt non era facile per la squadra di Baroni avere una reazione così incisiva contro la Roma, anche in vista della gara di ritorno contro i norvegesi, in programma giovedì 17 aprile alle ore 21:00. A sbloccare la stracittadina di ritorno contro la squadra di Ranieri è proprio il giocatore-tifoso, Alessio Romagnoli, rispondendo al goal negato da Svilar nel primo tempo.

Romagnoli “Bomber”, i numeri

Il difensore biancoceleste raggiunge così quota cinque goal tra Serie A e Europa League in questa stagione. Un Romagnoli “attaccante” che ci ha preso sempre più gusto a segnare. L'ultima rete in campionato è arrivata contro l'Udinese, ma probabilmente quella più sentita l'ha realizzata proprio ieri sera nel derby contro la Roma, in cui è corso ad esultare sotto la Curva Nord, baciando lo scudetto sulla maglia biancoceleste.

Una notte da Bomber per Romagnoli: ora testa al Bodo

La buona prestazione fornita ieri sera dalla squadra di Baroni ha dimostrato un atteggiamento brillante soprattutto nel primo tempo, la Lazio ha costruito molte più occasioni goal dei giallorossi, ed è scesa in campo con un piglio completamente diverso rispetto alla gara d'andata contro Bodo/Glimt dello scorso giovedì. Ora la prestazione deludente contro i norvegesi deve essere solo un lontano ricordo per far spazio ad una Lazio più decisa e di carattere, versione-derby, e centrare la qualificazione alle semifinali.