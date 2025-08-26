Perché Inter e Milan hanno giocato entrambe a San Siro nella 1ª giornata di Serie A

Perché Inter e Milan hanno giocato insieme al Meazza nella prima giornata di Serie A

Inter e Milan hanno inaugurato la stagione 2025/2026 giocando entrambe in casa al Meazza. Una scelta particolare, resa necessaria dal fatto che lo stadio di San Siro sarà indisponibile dal 26 gennaio al 7 febbraio 2026 a causa dei Giochi Invernali di Cortina.

La chiusura di San Siro e il calendario delle milanesi

Poiché Inter e Milan condividono lo stesso impianto, è insolito che scendano in campo nello stesso turno casalingo. Tuttavia, la Lega ha spiegato che la decisione è stata presa per ridurre in anticipo gli impegni interni, visto che a fine gennaio entrambe dovranno affrontare due trasferte consecutive.

Lo stadio resterà chiuso fino al weekend del 14-15 febbraio, per permettere la sostituzione del manto erboso danneggiato dalle delegazioni dei Giochi. Solo in quella data le due squadre potranno tornare a giocare davanti ai propri tifosi.

Nella prima giornata, il Milan ha affrontato la Cremonese sabato 23 agosto perdendo 1-2, mentre l’Inter del 25 agosto ha travolto il Torino con un netto 5-0.