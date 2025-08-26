Corsi: “Interesse dell’Empoli per Basic? Impossibile, vi spiego il perché “

Calciomercato Lazio, il punto sulle uscite

Mancano 6 giorni al termine del calciomercato e la Lazio cercherà fino all’ultimo di piazzare qualche esubero: Gigot sembrerebbe fuori dal progetto Lazio, Basic invece è stato inserito nella lista Serie A ma resta comunque sul mercato. A proposito del croato, ai microfoni di Radio Olympia il presidente dell‘Empoli Corsi ha parlato delle voci di mercato che vedono la sua squadra interessata a Basic.

Basic - SS Lazio

Basic all’Empoli? Le parole del presidente Corsi