Corsi: “Interesse dell’Empoli per Basic? Impossibile, vi spiego il perché “

Ai microfoni di Radio Olympia, il presidente dell’Empoli ha parlato del centrocampista biancoceleste

Basic
Calciomercato Lazio, il punto sulle uscite 

Mancano 6 giorni al termine del calciomercato e la Lazio cercherà fino all’ultimo di piazzare qualche esubero: Gigot sembrerebbe fuori dal progetto Lazio, Basic invece è stato inserito nella lista Serie A ma resta comunque sul mercato. A proposito del croato, ai microfoni di Radio Olympia il presidente dell‘Empoli Corsi ha parlato delle voci di mercato che vedono la sua squadra interessata a Basic.

Basic - SS Lazio
Basic all’Empoli? Le parole del presidente Corsi

Interesse in quest’ultima settimana di mercato per Basic? Impossibile, per l’Empoli costa troppo…

