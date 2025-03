Baroni e la squadra si scusano con i tifosi: il video

Al termine della sconfitta per 5-0 contro il Bologna, mister Marco Baroni e la squadra della Lazio si sono recati sotto il settore ospiti dove hanno voluto assumersi le responsabilità. Un gesto simbolico di trasparenza e consapevolezza da parte di tutti, che dimostra la volontà della squadra di non sottrarsi alle proprie colpe, ma di affrontare con serietà anche i momenti difficili.

Il confronto con i tifosi: spiegazione e scuse

Nonostante la dura realtà del risultato, Baroni e i suoi giocatori hanno deciso di avvicinarsi ai tifosi biancocelesti, che avevano seguito la squadra con passione al Dall’Ara. In un clima di grande delusione, il tecnico ha voluto parlare con i sostenitori per chiarire quanto accaduto in campo, riconoscendo la difficoltà della partita e prendendo su di sé la responsabilità della prestazione negativa.

Il video del confronto con i tifosi

Nel video che segue, si vede Baroni mentre parla con il settore ospiti, un momento di confronto diretto e sincero con i tifosi, che hanno continuato a supportare la squadra nonostante la sconfitta. Le parole del tecnico evidenziano il suo impegno nel cercare di superare questo momento difficile e nella preparazione per i prossimi impegni, con l’obiettivo di non far mancare mai l’impegno e la determinazione, anche nelle situazioni più complicate.

Un segno di umiltà e responsabilità

Questo gesto di Baroni e dei suoi giocatori è un chiaro segno di umiltà, un atto di responsabilità che i tifosi hanno certamente apprezzato. Nonostante tutto, la squadra ha voluto dimostrare che la responsabilità di una sconfitta non va mai cercata altrove, ma va affrontata in prima persona.

Il video

Di seguito il video pubblicato sulla pagina Instagram di Radio Laziale: