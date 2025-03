Zaccagni a Dazn:"Pessima partita. Chiediamo scusa ai tifosi"

Mattia Zaccagni, uno dei giocatori più importanti della Lazio, è stato protagonista di una partita da dimenticare contro il Bologna. Nonostante un inizio positivo da parte della squadra di Marco Baroni, il match si è concluso con una dura sconfitta per 5-0. Zaccagni, insieme ai suoi compagni di squadra, ha faticato a reagire al ritmo impetuoso dei rossoblù, che hanno dominato l’incontro, segnando due gol in rapida successione nel secondo tempo e chiudendo la gara con uno scarto netto. Una prestazione negativa che ha evidenziato le difficoltà della Lazio, sia fisiche che psicologiche, dopo una settimana intensa e il passaggio ai quarti di finale di Europa League. Di seguito le dichiarazioni del capitano biancoceleste Mattia Zaccagni

“È stato un insieme di tante cose, purtroppo abbiamo fatto una pessima gara. Abbiamo affrontato una squadra in salute. Non dobbiamo cercare alibi nella stanchezza, perché giocare ogni due giorni dovrebbe essere un orgoglio per noi. Mi sento solo di chiedere scusa ai tifosi.”