La nota della Lazio sull‘operazione di Rovella: ecco le sue condizioni
Attraverso una nota ufficiale, la società biancoceleste ha comunicato le condizioni del centrocampista biancoceleste
In giornata, Nicolò Rovella è stato sottoposto ad un intervento chirurgico per la frattura della clavicola destra rimediata nella sfida di sabato contro il Cagliari. La Lazio, attraverso una nota ufficiale ha aggiornato le sue condizioni fisiche.
Infortunio Rovella, la nota della Lazio dopo l’operazione
La S.S. Lazio comunica che il calciatore Nicolò Rovella è stato sottoposto nel pomeriggio odierno a intervento chirurgico di riduzione e osteosintesi della frattura della clavicola destra, riportata nel corso della gara disputata a Cagliari.
L'intervento è perfettamente riuscito. Il calciatore inizierà nei prossimi giorni il programma riabilitativo specifico, sotto il costante monitoraggio dello staff medico biancoceleste.