BodoGlimt-Lazio, Mandas: "Partita difficile, testa al derby"

In una serata complicata per la Lazio, uscita sconfitta per 2-0 dal campo del Bodo/Glimt nell’andata della fase a eliminazione diretta di Europa League, a brillare è stato senza dubbio Christos Mandas. Il portiere greco è risultato il migliore in campo tra i biancocelesti, protagonista di diversi interventi decisivi che hanno evitato un passivo ancora più pesante.

Mandas fondamentale!

Mandas, preferito tra i pali in una gara di grande importanza, ha mostrato grande reattività e personalità, confermandosi una risorsa preziosa per la rosa di Marco Baroni. Nonostante la sconfitta, le sue parate hanno mantenuto la Lazio aggrappata al match fino all’ultimo. Al termine della gara, Mandas è intervenuto ai microfoni di Sky , commentando così la prestazione e il momento della squadra:

Le dichiarazioni

È stata una giornata difficile per noi, ma sono convinto che in casa possiamo ribaltare questo 2-0. Non voglio soffermarmi troppo sul campo, perché è sintetico, ma oggi non siamo entrati in partita nel modo giusto e lo abbiamo pagato subito, prendendo gol dopo appena due minuti della ripresa. Forse abbiamo accusato un po’ di stanchezza dopo l’ultima partita. Ora però dobbiamo concentrarci sul derby, che è una sfida importantissima per noi.

Questo il suo intervento a Lazio Style Channel: