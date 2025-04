Lazio, difesa in difficoltà in Europa: non accadeva dal 2022

La sconfitta per 2-0 subita sul campo del Bodo Glimt in Europa League rappresenta un campanello d’allarme per la retroguardia biancoceleste, solitamente solida sul palcoscenico europeo. Per trovare un'altra occasione in cui la Lazio ha concesso almeno due reti in una singola partita della competizione bisogna infatti tornare all’ottobre del 2022, quando all’Olimpico i capitolini pareggiarono 2-2 contro lo Sturm Graz.

In trasferta…

Ma il dato diventa ancora più significativo se si guarda alle prestazioni in trasferta: l’ultima volta che i biancocelesti avevano subito almeno due gol lontano da casa in Europa League risaliva addirittura al settembre 2022, nel pesantissimo 1-5 incassato contro il Midtjylland, sempre nella fase a gironi.

Difesa da rivedere

Due precedenti che certificano come una tale vulnerabilità difensiva non fosse più stata registrata da oltre un anno e mezzo. La gara in Norvegia, dunque, segna una battuta d’arresto non solo dal punto di vista del risultato, ma anche sotto il profilo della tenuta difensiva, un aspetto che il tecnico Marco Baroni dovrà necessariamente rivedere in vista della sfida di ritorno e dei prossimi impegni stagionali.