Bødo/Glimt-Lazio, Pedro: "Non abbiamo giocato bene, ora il derby"

La Lazio cade a Bødo

Brutta battuta d'arresto per la Lazio, sconfitta 2-0 dai norvegesi del Bodø/Glimt. Al termine della partita, l'attaccante biancoceleste Pedro ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni ufficiali del club.

Queste le sue parole a Lazio Style Channel:

Partita difficile oggi per noi, non abbiamo giocato bene. Il campo non deve essere un alibi, potevamo far meglio. Abbiamo preso 2 gol, ma è ancora tutto aperto. Abbiamo bisogno del nostro pubblico per fare bene al ritorno. Ci siamo lasciati scappare un'altra opportunità, ma ora pensiamo a preparare bene le prossime due gare che sono difficilie vogliamo fare bene. Derby? Servono tutti i tifosi, non ho dubbi che saranno con noi, dobbiamo affrontare la prossima gara nel migliore dei modi.

Queste le sue parole in Mixed Zone:

Partita difficile, lo sapevamo bene. Sono una squadra forte poi il terreno non giocava a nostro favore, anche se non è una scusa. Loro hanno giocato meglio, hanno meritato di vincere. Noi dobbiamo pensare al ritorno, dobbiamo rimontare.

Giocare in casa il ritorno per noi può essere molto importante. Abbiamo avuto un po' di fortuna, questo tiene aperta la partita in vista del ritorno per rimontare.

A volte ci sono questi black out. L'importante è che la partita sia ancora aperta, abbiamo bisogno di tutta la gente, i nostri tifosi, il nostro stadio. Saranno con noi e non ho dubbi su questo. Prepariamo bene queste due partite, sono importanti per il nostro futuro.

Il derby è il derby. Una parttia speciale, sappiamo che vuol dire per i nostri tifosi. Ora dobiamo riposare, ovviamente giocando oggi le gambe non stanno al 100% ma non è un alibi. È un derby, sarebbe molto importante vincerlo.