Ranieri e il siparietto del biglietto da visita a Valverde

Le italiane sorridono a metà. La Lazio tiene alta la bandiera italiana nonchè il ranking Uefa che riguarda il nostro paese. I biancocelesti passano contro il Viktoria Plzen con un risultato complessivo, tra andata e ritorno, di 3-2. Il ritorno dell'Olimpico ha visto gli uomini di Baroni riprendere il risultato di svantaggio e portare a casa un 1-1 che è stato sinonimo di qualificazione.

Male invece la Roma, secca sconfitta per 3-1 contro l'Athletic Bilbao. Gli spagnoli passano dopo aver ribaltato il risultato di andata dell'Olimpico di 2-1. Al di là delle questioni di campo abbiamo assistito ad un gesto davvero inedito e mai visto prima che ha riguardato l'allenatore Claudio Ranieri e un biglietto per Valverde.

Il siparietto di Ranieri

La Roma ha perso ma i giallorossi ci hanno abituato a vicende che spesso vanno oltre le questioni campo e di calcio giocato. Appena arrivato il triplo fischio finale che ha sancito l'eliminazione della squadra di Ranieri, proprio quest'ultimo nel salutare il tecnico dell'Athletic Bilbao, Ernesto Valverde, ha consegnato un biglietto. Nelle immagini riprese immediatamente dalle telecamere, Claudio Ranieri più che consegnare, infila letteralmente, cercando una tasca nel giaccone del tecnico spagnolo, un biglietto. La scena è ripresa per intero e la reazione di Valverde è ben visibile, un misto tra stupore ed imbarazzo. Ai microfoni Sky poi Claudio Ranieri spiegherà il significato di quel biglietto.

La spiegazione dell'allenatore della Roma

Il gesto di Claudio Ranieri che cercava in fretta e furia una tasca in cui infilare quel biglietto ad Ernesto Valverde è stato ripreso dalle telecamere e forse il tecnico giallorosso non se lo aspettava, al punto che ha dovuto spendere una spiegazione per l'accaduto. Ecco le sue parole:

Ho dato il mio biglietto da visita a Valverde, siamo talmente amici che ho perso il suo numero di telefono. Gli ho detto prendi che ti devo parlare. Lui poi conosce tanti giocatori spagnoli che a me possono interessare. Ecco perchè, altrimenti non lo avrei fatto in questo modo davanti a tutti.

Un gesto che sa di folklore

Dalla sponda giallorossa il folklore e la teatralità di certi eventi non sono mai mancati. Potremmo fare tanti esempi, riportare tanti episodi, esattamente come l'ultimo di questa sera, che mai avevamo visto prima su un campo da calcio. Un allenatore che consegna un biglietto da visita in campo ad un altro allenatore, ma sopratutto il senso di tutto ciò?

La domanda sorge spontanea: “davvero senza un gesto simile era impossibile per Claudio Ranieri contattare Ernesto Valverde?" Vista anche la grande amicizia ostentata dal tecnico giallorosso.

Altro punto che lascia molto perplessi è il fatto che davvero un allenatore chieda ad un altro consigli su determinati calciatori nel contesto del calciomercato? La società Roma è davvero così poco presente, come sostengono gran parte dei tifosi, che Claudio Ranieri sia arrivato a pensare al calciomercato come alle trattative con futuri allenatori del prossimo anno? Difficile da credere ma forse situazione non così lontana dalla realtà. L'allenatore testaccino Claudio Ranieri, detto Er Fettina nell'ambiente romanista, è davvero un allenatore di altri tempi per tanti motivi ma qui sembra assistere a dinamiche di un calcio fin troppo lontano e che riguarda più una commedia italiana, viene da pensare al film “Un allenatore nel pallone” con Lino Banfi che interpreta Oronzo Canà e cade in siparietti provinciali simili.