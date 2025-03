Lazio ai quarti di Europa League: il tabellone e la sfida al Bodo Glimt

Lazio ai quarti di finale di Europa League

La Lazio ottiene la qualificazione ai quarti di finale di Europa League dopo il pareggio nella gara di ritorno contro il Viktoria Plzen. Il prossimo avversario dei biancocelesti sarà il Bodo Glimt, che ha superato l'Olympiacos grazie al successo per 3-0 nell'andata, nonostante la sconfitta per 2-1 nel match di ritorno.

Date e orari della doppia sfida

La sfida tra Lazio e Bodo Glimt, che vale un posto in semifinale, si giocherà su due incontri: l'andata è fissata per il 10 aprile in trasferta, con calcio d'inizio alle 18:45, mentre il ritorno si disputerà il 17 aprile allo Stadio Olimpico, alle 21.