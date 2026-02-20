Cagliari-Lazio, la lista dei convocati di Sarri: ecco gli indisponibili

Attraverso una nota ufficiale, la società biancoceleste ha diramato la lista de convocati per la sfida di domani contro il Cagliari

Emanuele Petrucci
Sarri
Giornata di vigilia per la Lazio che domani farà visita al Cagliari per quella che sarà la ventiseiesima giornata di Serie A. In questi minuti, attraverso un comunicato ufficiale la società ha diramato la lista dei convocati.

Lazio
Serie A, Cagliari-Lazio: i convocati di Sarri

Il tecnico biancoceleste Maurizio Sarri ha diramato la lista dei convocati in vista della sfida in trasferta contro il Cagliari.

 

Portieri: Furlanetto, Motta, Provedel;

 

Difensori: Hysaj, Marusic, Nuno Tavares, Patric, Pellegrini, Provstgaard, Romagnoli;

 

Centrocampisti: Belahyane, Cataldi, Dele-Bashiru, Przyborek, Rovella, Taylor;

 

Attaccanti: Cancellieri, Dia, Isaksen, Maldini, Noslin, Ratkov, Zaccagni.

 

Gli indisponibili 

A seguito di un consulto tra lo staff medico composto dal Prof. Ivo Pulcini, dal Prof. Fabio Rodia e dal medico sociale dott. Italo Leo, la S.S. Lazio comunica quanto segue:

 

Pedro (distorsione alla caviglia), Gila (infiammazione tendinea al ginocchio) e Basic (infiammazione tendinea all`adduttore) continuano il loro programma fisioterapico per recuperare dai rispettivi infortuni. Lazzari e Gigot hanno invece svolto una seduta atletica individuale.

 

