Serie A, Dele-Bashiru reintegrato in lista: ecco chi ha sostituito

Dele-Bashiru è stato ufficialmente inserito nuovamente nella lista della Serie A. Ora quindi il centrocampista nigeriano potrà scendere in campo sia in Coppa Italia che nel campionato. Dopo settimane di attesa in cui la Lazio ha rinviato lo switch, ora il centrocampista 24enne tornerà a disposizione di Sarri, anche se solo per una partita di campionato contro il Milan, dato che poi raggiungerà la Nigeria per la Coppa d’Africa. Al suo posto è stato scelto di escludere Elseid Hysaj.

Hysaj escluso dalla lista

La scelta quindi è ricaduta sul terzino albanese per consentire a Sarri di avere un ulteriore cambio per il reparto del centrocampo: in emergenza a seguito anche dell’ennesimo infortunio che ha colpito Danilo Cataldi negli ultimi giorni. Con Rovella e Cataldi indisponibili, il tecnico toscano potrà avere a disposizione per le prossime partite solo Vecino, Basic, Guendouzi e Belahyane. Con il reintegro di Dele-Bashiru, Sarri potrà contare anche sul nigeriano.

Il comunicato della Lazio

La S.S. Lazio comunica l`inserimento di Fisayo Dele-Bashiru nella lista Lega Serie A al posto di Elseid Hysaj.



