Milan-Lazio, i numeri di Sarri a San Siro contro i rossoneri

Grazie alla vittoria casalinga contro il Lecce la Lazio ha ritrovato il sorriso, piegando la squadra di Di Francesco e ritrovando i tre punti dopo la sconfitta a San Siro contro l’Inter. Sabato sera alle 20.45 Zaccagni e compagni dovranno tornare a Milano, stavolta per affrontare il Milan di Allegri, fresco vincitore del derby, deciso nel secondo tempo dalla rete dell’americano Pulisic. A partire dal 2007, per Sarri questa sarà la dodicesima volta in cui una sua squadra sarà impegnata a San Siro, sponda rossonera.

La prima volta con l’Arezzo

Undici volte, la prima ai quarti di finale di Coppa Italia alla guida dell’Arezzo: 2-0 in favore dei rossoneri all’andata, mentre in toscana i granata riuscirono addirittura a battere la squadra di Ancelotti, senza riuscire però a ribaltare l’esito complessivo per il passaggio del turno.

Sei sconfitte, due vittorie e tre pareggi: questo il bilancio complessivo maturato in questi ultimi venti anni di carriera, per un rendimento faticoso soprattutto per ciò che riguarda la Lazio. I due successi risalgono infatti al periodo del Napoli: per due stagioni consecutive, tra 2015 e 2017, i partenopei riuscirono a strappare i tre punti a San Siro. La prima volta a ottobre 2015 rifilando un largo 0-4 alla squadra allora allenata da Mihajlovic: a sbloccare la gara fu Allan, ad incrementare il vantaggio la doppietta di Lorenzo Insigne, mentre a chiudere definitivamente il match l’autogol di Rodrigo Ely. Nella stagione successiva cambia il punteggio ma non l’esito. Questa volta furono Insigne e Callejòn, nei primi nove minuti di gioco, a regalare al Napoli il doppio vantaggio: inutile la rete di Kucka, arrivata nel finale di primo tempo, per la squadra di Montella.

Con la Lazio solamente sconfitte

Quattro gli episodi che hanno visto la Lazio di Sarri impegnata a San Siro, tra Serie A e Coppa Italia. Il primo ci fu a settembre 2021, quando dopo i primi due successi con Empoli e Spezia, che aprirono l’avventura di Sarri a Roma, Immobile e compagni caddero sotto i colpi di Leao e Ibrahimovic. Stesso epilogo pochi mesi dopo, questa volta ai quarti di Coppa Italia: netto 4-0, e biancocelesti eliminati dalla competizione. Non cambierà la musica nei due anni successivi: Bennacer e Theo Hernandez nella prima mezz’ora stendono una Lazio in piena corsa Champions per il 2-0 finale; lo stesso accadrà alla settima giornata del campionato successivo, ma grazie alle reti di Pulisic e Okafor.