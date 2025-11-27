Luis Alberto torna nella Capitale: gli scatti social

Dopo aver lasciato la Lazio nell’estate 2024 per approdare in Qatar in forza all’Al-Duhail, Luis Alberto in queste ore è tornato nella Capitale, come testimoniano le storie Instagram pubblicate dallo stesso ex numero 10. Sono circolati infatti gli scatti social che ritraevano lo spagnolo insieme alla sua famiglia nelle suggestive vie di Roma. Un ritorno che ha alimentato senza dubbio le speranze di molti tifosi, desiderosi di vedere il proprio beniamino indossare ancora la maglia laziale.

La storia Instagram