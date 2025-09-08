Rambaudi: "Velasco è un visionario, il problema della Lazio e del suo allenatore è che…"

Nel corso della mattinata è intervenuto sulle frequenze di Radiosei, come di consueto, Roberto Rambaudi. L'ex giocatore della Lazio ha commentato la vittoria della Nazionale femminile di pallavolo ai Mondiali raccontando delle sua esperienza con Velasco ai tempi della Lazio. Rambaudi ha poi parlato anche della nuova Nazionale di Gattuso e della Lazio di Sarri.

Le parole di Rambaudi a Radiosei

Velasco è un grande, io l’ho avuto qui alla Lazio quando lo ha chiamato Cragnotti; è un visionario, grande in tutto.

Sulla Nazionale

A me è piaciuta la squadra che ha messo in campo Gattuso, ha dato subito un messaggio chiaro e forte; è sembrata un po’ la Lazio dello scorso anno. Ora il problema sarebbe tornare indietro, cioè non giocare con Politano, Kean, Zaccagni e Retegui perché la squadra ha risposto bene, ha creato, mi è piaciuta perché dà l’impressione che può fare gol da un momento all’altro. Per cercare di andare ai Mondiali serve questa mentalità qui.

