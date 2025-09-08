È stato un mercato estivo per la Lazio che definirlo “da dimenticare” è poco. Il mercato di gennaio diventa oltremodo importante per la società biancoceleste per riparare quanto non è stato fatto in estate e regalare a Sarri qualche innesto da inserire a Maurizio Sarri con la squadra che già nelle prime partite ha mostrato qualche deficit nonostante le ottime risposte contro il Verona.

Secondo quanto riportato dall'esperto di calciomercato Matteo Moretto, la Lazio si starebbe già muovendo per il mercato invernale con l'intenzione di bloccare il difensore dell'Anderlecht: Jan Carlo Simic.

La Lazio che in questo mercato estivo non è stata molto attiva in entrata, ma per gennaio sta già lavorando per quanto riguarda il mercato di gennaio: perché già all'interno di questa sessione estiva la Lazio ha avuto contatti concreti e ha presentato già un'offerta per Jan Carlo Simic, difensore centrale ex Milan con già 4 presenze in Serie A, gioca nell'Anderlecht, ha 20 anni è un classe 2005. Simic attualmente ha un contratto in scadenza nel 2029 e a gennaio scorso è stato cercato con insistenza dal Galatasaray. La Lazio ci sta già lavorando, ci ha già lavorato in questi mesi in realtà, riallacciando i contatti in modo concreto portando avanti le discussioni e ci aspettiamo che la Lazio faccia un'offensiva concreta nelle prossime settimane per provare a bloccare Simic in vista di Gennaio. Questo potrebbe già essere un acquisto i proiezione futura se ne parlerà, le parti ne parleranno nelle prossime settimane, ma la Lazio è molto molto interessata a Jan Carlo Simic.