Tudor al Fersini per seguire la Lazio Women: applaude ed esulta coi tifosi al gol di Visentin

Quest'oggi alle 14:30 al Fersini è in scena la 22esima giornata di Serie B Femminile tra la Lazio Women e la Freedom. Presente per assistere alla gara, come di consueto, anche il presidente della società biancoceleste Claudio Lotito.

A metà del primo tempo, vicino a lui, si è seduto il nuovo mister della Lazio Igor Tudor. I due hanno prima effettuato un breve colloquio e poi hanno seguito insieme il resto della prima frazione di gara.

In occasione del gol del 2-0 targato Visentin Tudor ha applaudito ed esultato insieme al presidente e ai tifosi che si trovavano sotto e che stavano festeggiando per la rete del raddoppio. Un piccolo grande gesto che di sicuro avvicina il mister ai colori che ha da poco sposato. Un'entusiasmo che si intravede anche in queste piccole cose.