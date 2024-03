Lazio Women, poker e vetta conquistata: la vittoria di oggi vale il primo posto in campionato!

La squadra femminile biancoceleste sta disputando un campionato eccezionale. Le ragazze, sotto la guida di Gianluca Grassadonia, hanno dimostrato ancora una volta la propria forza sul campo, travolgendo la Freedom Cuneo con un netto 4-0 al Mirko Fersini. Durante la prima frazione di gioco, Moraca e Visentin hanno messo a segno i primi gol (con una grande esultanza da parte di Tudor, presente in tribuna in compagnia del presidente Lotito). Nella ripresa, Palombi e Hovmark hanno replicato, calando il poker e conquistando così la vetta classifica.

La vittoria della Lazio, infatti, è stata ulteriormente esaltata dalla sconfitta della Ternana, che ha perso 1-0 contro il Parma. Questo risultato ha permesso alle biancocelesti di superare la squadra umbra, che condivideva precedentemente il vertice della classifica a 56 punti. Ora, grazie a questa brillante vittoria e alla caduta della diretta concorrente, la Lazio si piazza in solitaria al comando con 59 punti, mentre la Ternana resta a quota 56. Si tratta di una lotta accesa e appassionante, con le ragazze che si impegnano al massimo per raggiungere il grande obiettivo stagionale: la vittoria del campionato di Serie B femminile e la conseguente promozione in Serie A. Nonostante manchino ancora 7 partite, le sfide non saranno facili, ma la determinazione e la perseveranza dimostrate finora fanno ben sperare.