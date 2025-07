Lazio, pomeriggio di tattica e intensità nel sesto giorno a Formello

Il sesto giorno di ritiro a Formello per la Lazio si è svolto con un'altra doppia seduta di allenamento. Il secondo allenamento di giornata è cominciato nel tardo pomeriggio con esercizi tecnici: la squadra è scesa in campo alle 18:08, iniziando con il classico torello, divisa in due gruppi contraddistinti dai colori 'rossi' e 'verdi'. Il lavoro è proseguito con esercizi in spazi ridotti, tra piccole gabbie e pressing. Da segnalare le assenze di Isaksen, Pellegrini, Zaccagni, Patric e Mandas.

Prove tattiche e situazioni da fermo per Sarri

Alle 18:20 sono iniziate le esercitazioni tattiche, precedute dal riscaldamento. Le formazioni schierate hanno visto nei "rossi" Marusic, Gila, Provstgaard, Nuno Tavares in difesa; Guendouzi, Cataldi e Dele-Bashiru a centrocampo; Noslin, Castellanos e Pedro in attacco. Nei "verdi" invece Lazzari, Gigot, Romagnoli, Hysaj in retroguardia; Belahyane, Rovella e Vecino in mezzo; Cancellieri, Dia e Sanà Fernandes davanti. Dopo una breve pausa alle 18:52, sono entrati anche Pinelli, Basic e Ruggeri tra le fila dei 'verdi'. La seduta si è poi conclusa con esercizi specifici sulle palle inattive.

Di seguito il video dell'allenamento