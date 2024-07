Non smette di far discutere, giustamente, la disfatta della spedizione azzurra in Germania ad EURO2024, considerata da molti una delle peggiori competizioni mai disputate dalla Nazionale Italiana.

La forte critica del Ministro

Nel corso di un'intervista ai microfoni dell'emittente radiofonica RTL102.5, il Ministro dello Sport, Andrea Abodi, ha parlato dell'esperienza ad EURO2024 rammaricandosi di come ci sia stata dopo la disfatta la "ricerca di responsabilità altrui" non facendo minimamente autocritica e come sia mancata la forza morale di voler reagire davanti a situazioni di svantaggio.

Depositphotos

Le parole del Ministro Abodi