Bruno Giordano: “Bene il rinnovo di Zaccagni. Sul mercato Tudor deve…”

Intervenuto sulle frequenze di Radiosei, l’ex bomber biancoceleste Bruno Giordano ha espresso la sua opinione in merito alla recente notizia del rinnovo contrattuale da parte di Mattia Zaccagni. Dopo giorni difficili nell’ambiente biancoceleste, frastornato dalle vicende di Luis Alberto e di Felipe Anderson che si è trasferito a titolo gratuito al Palmeiras, torna un po’ di luce in quel di Formello. Giordano ha poi proseguito il suo intervento soffermandosi su alcuni aspetti tattici in merito ai singoli giocatori e sui ruoli che dovrebbero ricoprire in campo per rendere al meglio. Queste le sue parole:

Sul rinnovo di Mattia Zaccagni:

Lo sapevo, la notizia stava girando. Dalla tristezza per Felipe Anderson alla conferma di Zaccagni, che rende le cose un po’ più tranquille

Sul ruolo che dovrebbe ricoprire:

Credo che Tudor valuterà di partita in partita. Io personalmente non lo vedo come esterno nei 4, lui è un giocatore da ultimi 30 metri di campo che ha imparato a fare anche gol. Può farlo l’esterno, come Lazovic ad esempio, ma io lo vorrei sempre più vicino alla punta. E’ bravo a proteggere la palla, guadagna calci di punizione. Metterlo più dietro gli darebbe anche più campo da coprire e più compiti difensivi

Le alternative sugli esterni: