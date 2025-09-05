Sana Fernandes illumina la Primavera: il rientro dell'attaccante

Un gol che vale tre punti

Bastano pochi minuti a Sana Fernandes per lasciare il segno. All’esordio stagionale con la Lazio Primavera, l’attaccante portoghese ha realizzato la rete dell’1-0 contro il Bologna, regalando alla squadra di Punzi la prima vittoria in campionato dopo due sconfitte iniziali. Un impatto immediato, che conferma le qualità del classe 2006 e la sua capacità di incidere nei momenti chiave.

Futuro da scrivere

Rientrato dal prestito al NAC Breda, in Olanda, Fernandes sembrava destinato a una nuova avventura lontano da Roma. Il blocco del mercato, che ha coinvolto anche il settore giovanile, ha però cambiato i piani: la Lazio ha deciso di trattenerlo e riaggregarlo alla Primavera, con cui aveva già giocato fino all’estate 2024. Almeno fino a gennaio sarà un’arma fondamentale per Punzi, poi il club valuterà se tenerlo fino a fine stagione o cederlo nuovamente in prestito.

Il Corriere dello Sport