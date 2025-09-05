Anche Isaksen verso il rientro? Con il Sassuolo potrebbe...

Una ripartenza attesa

Non un semplice ritorno in gruppo, ma una vera rinascita per Gustav Isaksen. Il danese, fermo da settimane, si è riaggregato alla squadra già mercoledì dopo un lungo stop che lo aveva costretto a saltare tutta l’estate, comprese le prime due giornate di campionato. Colpito dalla mononucleosi nei primissimi giorni di ritiro, ha trascorso oltre un mese e mezzo ai box, seguendo una fase di recupero lenta e delicata. Ora, con gli allenamenti collettivi, può finalmente alzare i ritmi e puntare al rientro in vista della sfida del 14 settembre contro il Sassuolo. Sarri lo attende, consapevole che il suo recupero offre una soluzione in più: la fascia destra, affidata finora a Cancellieri, potrebbe tornare nelle sue mani.

La sfida della consacrazione

La stagione di Isaksen sarà decisiva per il suo futuro alla Lazio. Al primo anno in Italia aveva trovato spazio solo a tratti, frenato dall’ingombrante presenza di Felipe Anderson e da cali nei momenti cruciali della corsa europea, nonostante lampi importanti come i due gol al Napoli e la rete al Viktoria Plzen in inferiorità numerica. Con Baroni si era conquistato minuti preziosi, ma il vero salto di qualità è ancora atteso. Ora non ci sono più alibi: la preparazione compromessa rappresenta l’ultima giustificazione. Toccherà a lui dimostrare di poter diventare un titolare stabile e affidabile, conquistando Sarri e consacrandosi come punto fermo della Lazio.

