Besiktas, Immobile salva la propria squadra segnando il pareggio contro l'Hatayspor

Nella giornata odierna, il Besiktas ha affrontato l'Hatayspor in una partita valida per il campionato turco, terminata con un pareggio per 1-1. Protagonista della gara, ancora una volta, Ciro Immobile, che ha segnato il gol del pareggio al 41', rispondendo alla rete iniziale di Saglam G. al 29'.

L'attaccante italiano, che da quest'estate veste la maglia del Besiktas, sta vivendo un momento complesso e controverso. Nonostante la rete odierna, che conferma il suo valore in campo, Immobile è reduce da una cocente delusione nella partita di Europa League di giovedì scorso, dove ha fallito il suo secondo rigore nella competizione europea. Questo episodio ha acceso i riflettori sul suo stato di forma e sulle difficoltà che sta incontrando nell’adattarsi al calcio turco.

Il gol che riscatta, ma non basta

Nel match contro l'Hatayspor, il Besiktas si è trovato sotto già nel primo tempo, con la rete di Saglam G., ma Immobile ha risposto pochi minuti prima dell'intervallo. Una rete da vero attaccante, che dimostra la sua capacità di essere decisivo nei momenti chiave. Tuttavia, il risultato finale non soddisfa pienamente i tifosi del Besiktas, che si aspettano di più da una squadra costruita per competere ai vertici del campionato.

La stagione di Immobile tra luci e ombre

Da quando è approdato al Besiktas, Immobile ha vissuto una stagione altalenante. Dopo anni da protagonista in Serie A con la maglia della Lazio, il bomber italiano sta cercando di adattarsi a una nuova realtà calcistica, in un campionato meno tattico ma fisicamente impegnativo come la Süper Lig. Nonostante alcune prestazioni positive, i due errori dal dischetto in Europa League hanno sollevato dubbi sulla sua freddezza nei momenti decisivi, un aspetto che in passato era stato uno dei suoi punti di forza.