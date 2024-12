Gran Galà del Calcio 2024, tutti i protagonisti sul red carpet

Il conto alla rovescia è terminato: la dodicesima edizione del Gran Galà del Calcio è pronta a prendere il via a Milano. Anche quest'anno, i migliori talenti del calcio italiano si riuniranno per celebrare una serata all’insegna dei riconoscimenti. Verranno svelate la Top 11 maschile e femminile dell’anno, il premio per il gol più spettacolare tra le prodezze di Rafa Leão, Marcus Thuram e Ruslan Malinovskyi, e il titolo di miglior allenatore della Serie A.

L’evento sarà trasmesso in diretta su SkySport e disponibile in streaming su SkyGo e NOW, permettendo a tutti gli appassionati di non perdere nemmeno un momento della cerimonia.

TOP 11 MASCHILE



Portieri: Di Gregorio, Maignan, Sommer

Difensori: Bastoni, Bellanova, Bremer, Buongiorno, Calafiori, Dimarco, Dumfries, Theo Hernández

Centrocampisti: Barella, Çalhanoğlu, Dybala, Koopmeiners, Mkhitaryan, Rabiot

Attaccanti: Gudmundsson, Lautaro Martínez, Leão, Lookman, Thuram, Zirkzee

TOP 11 FEMMINILE



Portieri: Ceasar, Durand, Schroffenegger

Difensori: Boattin, Cascarino, Di Guglielmo, Faerge, Lenzini, Linari, Minami, Oliviero

Centrocampisti: Boquete, Caruso, Catena, Giugliano, Greggi, Magull

Attaccanti: Beccari, Cambiaghi, Cantore, Giacinti, Haavi, Janogy, Viens

Candidati al premio di Miglior Allenatore:

Gian Piero Gasperini, Simone Inzaghi, Thiago Motta.

Una serata imperdibile per celebrare i campioni del calcio italiano.